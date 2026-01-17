Protección Civil municipal deja custodia de tiendas Waldo's en Guaymas a la autoridad estatal

Guaymas, Sonora.- La Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) llevó a cabo diligencias en las cuatro sucursales de la cadena comercial Waldo’s en este puerto, en las que quitó sellos de clausura que había colocado, pero no para que ser abiertas, sino para entregarlas oficialmente a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Inspectores de la dependencia se presentaron en las tiendas ubicadas en el sector Centro, en la calzada Agustín García López de colonia Las Villas, en Guaymas Norte y el sector Las Playitas, en las que levantaron actas e hicieron entrega de los inmuebles para que la instancia estatal continúe con el procedimiento correspondiente.

24 personas perdieron la vida en el incendio de una de las sucursales de Waldo’s en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui