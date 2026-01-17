Vehículos en proceso de regularización no pueden ser detenidos por policías en Hermosillo: FEA

Hermosillo, Sonora.- Los vehículos que se encuentran en proceso de regularización no pueden ser detenidos ni por policías municipales ni por elementos estatales, confirmó Martín Manzo Molina, líder del Frente Estatal de Autos (FEA).

Según explicó, la única autoridad facultada para realizar revisiones a este tipo de unidades es la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, así como las instancias correspondientes en carreteras federales.

"Estas verificaciones se realizan principalmente después de las casetas de cobro, donde se instalan los operativos oficiales, mientras que el tránsito dentro de las ciudades y perímetros locales transcurre sin inconvenientes y sin riesgo de sanciones por parte de la policía local", declaró.

Manzo recalcó que los operativos no afectan la circulación normal dentro de los municipios, por lo que los ciudadanos pueden transitar con tranquilidad mientras su trámite de regularización sigue su curso. En este contexto, las organizaciones protectoras del patrimonio familiar sugieren a los propietarios de vehículos en proceso de regularización portar toda la documentación en regla, incluyendo recibos de trámite, identificación oficial y tarjeta de circulación provisional.

Además, dijo, es fundamental contar con un seguro vigente de daños a terceros, con el objetivo de prevenir contratiempos en caso de accidentes o revisiones por parte de las autoridades federales.

"Estas recomendaciones buscan evitar multas innecesarias y garantizar que los ciudadanos con este tipo de unidades no solo en Hermosillo sino en todo Sonora, cumplan con la normativa vigente mientras finalizan sus trámites administrativos", puntualizó.

Manzo destacó que, aunque los autos en proceso de regularización no pueden ser detenidos por la policía municipal, es importante mantener los documentos actualizados ante una inspección que se pueda realizar en carretera o en operativos federales.

Al 31 de diciembre de 2025, se estima que en Sonora se legalizaron más de 204,000 vehículos.

Fuente: Tribuna del Yaqui