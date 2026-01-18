Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY: Domingo 18 de enero con mañana fresca y tarde calurosa

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 18 de enero de 2026, conviene conocer cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón a lo largo del día. Las condiciones cambiarán de una mañana fresca a una tarde cálida, por lo que tomar previsiones puede ayudarte a organizar mejor tus actividades, elegir ropa adecuada y evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor temperatura. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este domingo 18 de enero se espera un día mayormente estable, con cielo despejado durante las primeras horas y presencia de nubes y claros conforme avance la jornada, sin probabilidad de lluvia. Durante la mañana, Ciudad Obregón registrará un ambiente fresco. Desde las 5:00 y hasta alrededor de las 8:00 horas, el cielo se mantendrá despejado a soleado, con temperaturas cercanas a los 14°C y sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

El viento será flojo del norte, con velocidades que oscilarán entre los nueve y 17 kilómetros por hora, lo que contribuirá a mantener una sensación fresca. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo en este periodo, por lo que no se prevé riesgo por radiación solar. Hacia el mediodía y la tarde, las condiciones cambiarán de forma gradual. Para las 11:00 horas se espera un aumento considerable de la temperatura, que alcanzará los 25°C, con cielo de nubes y claros y un índice UV medio.

Durante las horas de mayor calor, alrededor de las 14:00 horas, el termómetro podría llegar hasta los 30°C, aunque la sensación térmica se mantendrá ligeramente menor, cercana a los 28°C. El viento será moderado del oeste, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora, lo que ayudará a refrescar parcialmente el ambiente. En esta franja horaria se recomienda uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #Vientos fuertes en el noroeste y norte de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/QiXgnA0ssQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

Para la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender de manera gradual. A partir de las 17:00 horas se esperan valores alrededor de los 27 grados, con cielo parcialmente despejado y viento moderado del oeste. Por la noche, desde las 20:00 horas, el cielo volverá a despejarse y la temperatura descenderá hasta los 20°C, llegando a cerca de 17 grados hacia las 23:00 horas. El viento será flojo, principalmente del oeste y noroeste, generando un ambiente más fresco y estable para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)