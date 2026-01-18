Clima en Sonora HOY: Así se espera el tiempo este domingo 18 de enero, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo, es importante revisar cómo se comportará el clima en Sonora, ya que la jornada presentará contrastes marcados entre la mañana y la tarde, además de la presencia de viento que podría influir en la sensación térmica. Conocer el pronóstico permitirá tomar precauciones, sobre todo en zonas serranas y regiones donde el calor se intensificará conforme avance el día. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante este domingo 18 de enero se prevé cielo parcialmente nublado en Sonora, sin probabilidad de lluvias en el estado. Desde las primeras horas del día, el ambiente será fresco a templado en gran parte del territorio, mientras que en las zonas serranas se espera un entorno muy frío, con posibles heladas, especialmente durante el amanecer.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

En la mañana, ciudades del norte y oriente como Agua Prieta y Nogales registrarán temperaturas bajas, con mínimas cercanas a los 3 y 1°C, respectivamente, mientras que en municipios serranos como Nacozari de García el termómetro podría descender hasta los 5 grados. En el noroeste, San Luis Río Colorado y Sonoyta iniciarán el día con temperaturas alrededor de los 11 y 8°C.

En el centro del estado, Hermosillo registrará una mañana fresca, con una mínima aproximada de 13°C, condiciones similares a las de Guaymas y Ciudad Obregón. Durante la tarde, el ambiente cambiará de forma considerable. Se espera un incremento generalizado en las temperaturas, con condiciones templadas a cálidas en la mayor parte de Sonora. Hermosillo alcanzará alrededor de los 30 grados, mientras que Ciudad Obregón podría llegar hasta los 31 grados.

En el sur, Huatabampo registrará máximas cercanas a los 29°C, y en Guaymas el termómetro rondará los 27°C. En municipios del norte como San Luis Río Colorado y Sonoyta, las temperaturas se ubicarán cerca de los 26°C, manteniéndose un ambiente estable pero con presencia de viento. Para la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el ambiente será más fresco, especialmente en regiones del centro y norte del estado.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #Vientos fuertes en el noroeste y norte de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/QiXgnA0ssQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

El viento del norte y noroeste se mantendrá durante el día con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, aunque podrían presentarse rachas más intensas, de entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras en zonas abiertas y carreteras.

En general, Sonora tendrá un domingo sin lluvias, con mañanas frías en zonas serranas, tardes cálidas en gran parte del estado y viento presente durante buena parte del día, por lo que se recomienda abrigarse por la mañana, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante las rachas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)