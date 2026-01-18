¿Cómo será el CLIMA HOY en Hermosillo Sonora? Esto dice el pronóstico para este DOMINGO

Hermosillo, Sonora.- Revisar el pronóstico del clima puede marcar la diferencia para evitar contratiempos, en especial en días activos como este domingo 18 de enero. En Hermosillo se espera una jornada con contrastes térmicos claros entre la mañana y la tarde, por lo que conocer cómo evolucionará el tiempo ayudará a tomar precauciones, especialmente ante el aumento de temperatura y la exposición al sol durante las horas centrales del día.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este domingo 18 de enero de 2026 se prevé un día mayormente estable en la capital sonorense, con cielo despejado durante buena parte de la jornada, viento moderado y sin probabilidad de lluvias. Durante la mañana, el ambiente será fresco.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Desde las 6:00 y hasta las 9:00 horas, se espera cielo despejado a soleado, con temperaturas cercanas a los 13°C al amanecer, aumentando gradualmente hasta los 16°C. La sensación térmica será muy similar a la temperatura ambiente. El viento soplará de moderado a constante del noreste, con rachas que podrían alcanzar entre 22 y 29 kilómetros por hora, lo que reforzará la percepción de frescura. En este periodo, el índice UV se mantendrá bajo, sin riesgos significativos por radiación solar.

A medida que avance el día, el clima cambiará de forma notable. Durante el mediodía y la tarde, las temperaturas subirán con rapidez. Para las 11:00 horas, el termómetro podría marcar alrededor de 24°C, con cielo completamente soleado y un índice de rayos ultravioleta (UV) medio, por lo que se recomienda comenzar a utilizar protección solar. Hacia las 14:00 horas se alcanzará el punto más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 30 grados y una sensación térmica aproximada de 28°C.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #Vientos fuertes en el noroeste y norte de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/QiXgnA0ssQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2026

El viento cambiará ligeramente de dirección, predominando del norte, con velocidades de hasta 24 kilómetros por hora, lo que ayudará a mitigar parcialmente el calor. En la tarde-noche, el ambiente comenzará a refrescarse de manera gradual. Alrededor de las 17:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 28 grados, con presencia de nubes y claros y viento moderado del oeste.

Conforme avance la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados hacia las 20:00 horas y alrededor de 18 grados cerca de las 23:00 horas. El viento será más ligero, con dirección del sureste, generando condiciones más templadas y estables para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui