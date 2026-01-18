Cruz Roja reporta un repunte en accidentes letales de motocicletas en Ciudad Obregón; se registran entre 5 y 10 a diario

Ciudad Obregón, Sonora.- Alejandro Borbón Sandoval, coordinador general de socorros de Cruz Roja, delegación Ciudad Obregón, dio a conocer que se atienden entre cinco y 10 accidentes que involucran motocicletas diariamente en la localidad.

Explicó que en ocasiones son caídas del motociclista y en otras son por choques contra vehículos, incluso con otras motocicletas en casos más esporádicos. "Últimamente hemos tenido accidentes con motocicletas y hubo en dos días seguidos accidentes de ese tipo con personas fallecidas lamentablemente aquí en la ciudad", comentó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para usar la protección adecuada, recordando que andar en motocicleta no brinda la misma protección que viajar al interior de un auto, recibiendo los tripulantes de esas livianas unidades el impacto directo contra el vehículo y al caer contra el pavimento.

"Hay personas que, aparte del casco, usan protección en brazos, en piernas, en tórax; esas son buenas medidas de seguridad para los motociclistas, pero hacemos el llamado en general, tanto a automovilistas como a motociclistas, a respetar las reglas de tránsito; aquí no podemos olvidar ese tema", recalcó.

Detalló que, en su mayoría, esos accidentes no son de gravedad, aunque sí de consideración, pues se sufren lesiones como fracturas que llegan a requerir de cirugías y una recuperación que se alarga por varios meses. El comandante de los socorristas afirmó que en esos accidentes normalmente se sufren lesiones de consideración como fracturas en brazos o piernas, así como los traumatismos craneoencefálicos.

"Normalmente, el accidente de moto ocurre más en hombres y, en cuanto a las edades de los pacientes, rondan entre los 20 y 25 años principalmente", argumentó. Explicó a TRIBUNA que Cruz Roja atiende a todas las personas lesionadas, aunque reconoce que se da prioridad normalmente a los motociclistas, que son quienes presentan las lesiones mayores.

Hace apenas unos días, una joven de 25 años de edad y de nombre Kareli perdió la vida cuando la motocicleta que conducía se impactó contra una camioneta estacionada por la calle Morelos. Mientras que al día siguiente otra persona falleció al impactarse con su motocicleta contra un automóvil que no realizó su alto reglamentario en las calles Veracruz y Bordo Nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui