El IEE Sonora pone multas a partidos políticos de la entidad por más de 10 millones de pesos

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) aprobó un monto que supera los 10 millones de pesos, por el concepto de multas hacia los partidos políticos por diferentes inconsistencias.

El acuerdo aprobado por el consejo general dice que las sanciones son para los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario Sonora, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática.

Los montos totales por descontar son los siguientes: al Partido Revolucionario Institucional por $5,521,611.81; al Partido del Trabajo, $1,566,629.77; a Movimiento Ciudadano, $1,792,975.52; $1,015,962.37 a Morena; al Partido Encuentro Solidario Sonora, $3,386,629.56; además de $229,243.86 al Partido de la Revolución Democrática Sonora.

El motivo de las multas para los partidos políticos son diferentes omisiones, como denuncias por campañas anticipadas, incumplimiento de la ley de paridad, entre otras inconsistencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui