Hasta 200 personas al día se atienden en la Unión de Usuarios de Hermosillo en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Después de más de 50 años en la lucha por causas ciudadanas, como un mejor sistema de transporte, mejores tarifas en los servicios de luz y agua, la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) atiende hasta a 200 personas al día.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, señaló que las principales quejas de los usuarios son los altos cobros en el servicio de energía eléctrica y que muchas veces la familia tiene que poner en riesgo el patrimonio para poder pagar.

También la deficiencia en el servicio de agua potable es otro de los temas que atienden en la Unión de Usuarios y, en estos últimos meses, la problemática que manifiestan los usuarios es que el cobro se les hace como si tuvieran disposición del agua las 24 horas.

Peinado Luna dijo que la problemática del agua ha sido una de las más recurrentes, que no solo es en los meses de verano, sino que se extendió a todo el año, porque la familia en muchas de las ocasiones no tiene el servicio y el cobro sigue llegando.

"Hemos estado en esta lucha por muchos años, pero vemos la afectación del agua cada vez más; la gente se queja y tiene razón porque a ellos sí les llegan recibos de hasta dos mil pesos, pero no tienen el servicio del agua y muchos ya no quieren pagarle a Agua de Hermosillo".

La Unión de Usuarios de Hermosillo también ha alzado la voz para la mejora y dignificación del servicio del transporte público en la ciudad, aseguró Peinado Luna, y cada periodo realizan una encuesta con sus agremiados para calificar cómo se les está brindando el servicio. Dijo Peinado Luna que una vez conocidas las quejas de los usuarios, se busca el acercamiento con las partes involucradas y autoridades para gestionar mejores servicios.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui