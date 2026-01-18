Moenia cierra exitosamente el segundo día del Cuarto Festival del Globo en Hermosillo con 11 mil asistentes

Hermosillo, Sonora.- Moenia prendió el ánimo de 11 mil asistentes en el segundo día del Festival del Globo en Hermosillo, capital de Sonora, ofreciendo un concierto gratuito que se convirtió en un punto de encuentro entre generaciones marcadas por la música electrónica de los años noventa y dos mil.

La agrupación mexicana, pionera del synth-pop y electro-pop en español, ofreció un espectáculo de atmósferas futuristas, visuales y ejecución musical precisa, con los sintetizadores como eje central de su identidad sonora, en una noche donde el Festival del Globo combinó música, iluminación y convivencia familiar.

Temas como 'No dices más', 'Manto estelar', 'Déjame entrar' y 'No puedo estar sin ti', convirtieron el recinto en un coro colectivo donde la nostalgia y la emoción acompañaron cada acorde del espectáculo.

Previo al concierto, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez y su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, sostuvieron un encuentro con los integrantes de la banda, a quienes entregaron un obsequio representativo de Hermosillo como gesto de bienvenida y reflejo de la fuerte identidad que distingue a habitantes de la capital sonorense.

El Festival del Globo se consolida año con año como una plataforma que impulsa al talento local y, al mismo tiempo, como un escenario donde convergen grandes artistas y leyendas de la música, como Moenia, banda mexicana formada en 1992 que ha marcado a generaciones con su propuesta y conquistado los corazones de hermosillenses que vibran con su música.

Fuente: Tribuna del Yaqui