Operación Mochila en escuelas solo se aplica por petición de padres de familia: SEC Sonora

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, aseguró que la Operación Mochila solo podrá realizarse siempre y cuando lo soliciten los padres de familia, quienes deben estar presentes en caso de realizarse.

Gámez Gamboa dijo que la colaboración debe ser de todos los sectores involucrados, como padres de familia, personal de los planteles educativos y representantes de la Secretaría de Educación y Cultura, para garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y personal escolar.

"Deben estar presentes padres y madres de familia, como testigos, para no vulnerar a las maestras y maestros y al personal administrativo que está a cargo de las escuelas; por eso el acompañamiento de padres y madres de familia es necesario y total", argumentó el secretario de educación.

Dijo que, en caso de solicitarse este tipo de revisiones, es necesario plantearlo al personal del plantel para que se realice una solicitud formal a la Secretaría de Educación y Cultura. La operación mochila no busca vulnerar los derechos humanos de los estudiantes, por eso es necesario que sean los propios padres de familia quienes soliciten este tipo de procedimientos, añadió.

¿Qué es operación mochila?

La Operación Mochila Segura es una iniciativa en escuelas para prevenir la entrada de armas, drogas y objetos peligrosos revisando las mochilas de los estudiantes, aunque ha generado controversia por violar derechos humanos, llevando a suspensiones y modificaciones, como el enfoque en la prevención y participación de padres de familia para que la responsabilidad recaiga en casa, en lugar de una militarización de la seguridad escolar, siempre en colaboración con padres de familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui