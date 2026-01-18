Transporte suburbano en el sur de Sonora muestra una recuperación tras el regreso a clases

Ciudad Obregón, Sonora.- Una mayor afluencia comenzó a registrar durante los últimos días el servicio de transporte suburbano, el mismo que podría seguir incrementando un poco más, según Ramón Tapia Castillo.

El presidente del Frente Único del Transporte Suburbano y Foráneo del Sur de Sonora explicó que es hasta cierto punto normal que el mes de enero inicie con baja afluencia. "Pero ya a partir de esta última semana que iniciaron las clases de las escuelas preescolar, primarias, secundarias y prepas, se vio cierto repunte en el flujo de nuestros usuarios", mencionó.

Ese transporte presta servicio para nueve municipios de la región: Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Rosario Tesopaco y Yécora. "En el caso de Yécora, es la comunidad más alejada a la que tenemos salidas desde aquí de la central de autobuses de Ciudad Obregón; en esa ruta solo un camión es el que trabaja, cobra 250 pesos y sale a las 6 de la mañana, mientras que se regresa a las 4 de la tarde", apuntó.

"Las rutas de comunidades que están alrededor de Ciudad Obregón, que tienen más afluencia de usuarios, son Pueblo Yaqui, Tobarito, además de Cócorit y Esperanza, como siempre", apuntó. "Nuestras unidades van al Valle del Yaqui, Valle del Mayo, sierra baja y parte de Guaymas, porque hay compañeros que abarcan hasta Vícam y Pótam", detalló.

Comentó que el mejor mes fue diciembre, por la temporada que genera aguinaldos y otras situaciones que desencadenan en personas visitando la ciudad, señaló Tapia Castillo. "Las personas de distintas comunidades viajan a la ciudad, para realizar compras de regalos, alimentos y otros artículos que se utilizan para las fiestas decembrinas", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui