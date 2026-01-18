Universidad de la Seguridad Pública en Sonora suma mil 400 aspirantes para los cursos de formación inicial 2026

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de la Seguridad Pública en Sonora (USP) registra mil 400 solicitudes para los cursos de formación inicial para 2026; mujeres y hombres que han decidido prepararse profesionalmente para integrarse a las filas policiales, fortaleciendo la capacidad operativa y humana de Sonora.

"Hoy vemos a jóvenes que no buscan solo un empleo, sino una causa. Mujeres y hombres que entienden que portar un uniforme es asumir una responsabilidad con la sociedad. En Sonora estamos formando policías con vocación, con valores y con preparación, porque la seguridad se construye con personas comprometidas con su comunidad", expresó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El incremento sostenido en el interés por integrarse a las corporaciones de seguridad es resultado del trabajo realizado para dignificar la labor policial, profesionalizar su desempeño y fortalecer la cercanía con la ciudadanía, una visión impulsada desde el inicio de la actual administración estatal.

La Universidad de la Seguridad Pública ha marcado una transformación en el modelo de formación policial en Sonora, al consolidar un esquema educativo orientado a la excelencia operativa, el respeto a los derechos humanos y el servicio a la comunidad. Al cierre de 2025, mil 663 cadetes se han graduado de la USP, siendo las generaciones 'Bravo' y 'Cobra' las más recientes en concluir su preparación e incorporarse a las tareas de seguridad pública en distintos municipios del estado.

Además, para este año iniciará la generación 'Dragón' de la Universidad de la Seguridad Pública, integrada por más de 400 cadetes que se formarán para fortalecer a las corporaciones del estado. Ante la alta demanda de jóvenes interesados en sumarse a la fuerza de seguridad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño autorizó la apertura de una generación adicional para 2026, ampliando la capacidad de formación de la USP y garantizando que más aspirantes con vocación de servicio puedan integrarse profesionalmente a las filas policiales de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui