Hermosillo, Sonora.- Durante los días 19 y 20 de enero, los estudiantes universitarios, del sistema público, recibirán el pago de su beca, correspondiente al semestre 2025-2026, afirmó el titular de Becas y Crédito Educativo en Sonora, Abraham Sierra.

A través de sus redes sociales, comunicó que el pago de la beca se realizará por medio de transacción bancaria, por lo que es importante verificar si se realiza el depósito en el transcurso de los dos días. "Entre hoy y mañana estarán reflejándose los pagos de las becas por transferencia bancaria, de la beca Sonora de Oportunidades para los estudiantes de universidades públicas". Además, anunció que esta convocatoria de becas para estudiantes de universidades públicas para este 2026 abrirá el registro del 30 de enero al 13 de febrero.

Beca Sonora de Oportunidades para universitarios

Se busca otorgar por lo menos 15 mil becas para estudiantes de todo Sonora, que cursen en alguna de las universidades públicas o centros tecnológicos con estudios superiores. La convocatoria estará disponible en las redes sociales del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora y se entregarán estímulos económicos que van desde los dos mil hasta los 10 mil pesos.

Entre los requisitos que se piden en esta convocatoria, está que los estudiantes sean estudiantes activos de alguna universidad pública en Sonora; además, se aplicará una encuesta sobre los ingresos que se tienen en el hogar y el contexto socioeconómico del solicitante.

Fondo para becas

Para este 2026, el Congreso del Estado autorizó un monto que supera los 800 millones de pesos para becas y entregarlas a niñas, niños y adolescentes que requieren de apoyos para sus estudios.

Atención: Este 19 y 20 de enero se pagará la beca de estudiantes universitarios de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui