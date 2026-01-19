Ayuntamiento de Hermosillo inaugurará el nuevo paso a desnivel de Colosio y Solidaridad este domingo

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo confirmó que este domingo 25 de enero de 2026 será inaugurado el paso a desnivel ubicado en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, una de las obras de movilidad más importantes realizadas en la ciudad en los últimos años.

La construcción inició el 2 de enero de 2025 y, aunque originalmente se contemplaba un plazo de 14 meses, los trabajos concluyeron en poco más de un año. De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto responde al crecimiento del parque vehicular registrado en la capital sonorense durante la última década, lo que hacía necesario mejorar la fluidez del tránsito en esta zona de alta afluencia.

El alcalde Antonio Astiazarán ha destacado que la obra representa un parteaguas en la infraestructura vial de Hermosillo, al señalar que, pese a las molestias temporales generadas durante su ejecución, los beneficios serán permanentes para la ciudadanía. Subrayó además que el nuevo paso a desnivel permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado, al pasar de esperar hasta cuatro semáforos a únicamente uno.

La inversión total fue de 412 millones de pesos e incluyó la construcción de un puente vehicular tipo cajón con 4.5 metros de altura libre y concreto reforzado, así como un puente adicional y un parque lineal entre los bulevares Solidaridad y Las Quintas, que cuenta con tres mil metros de ciclovías.

El proyecto también contempló la plantación de tres mil 900 árboles y arbustos, la construcción de guarniciones, la rehabilitación de infraestructura hidráulica, la ampliación de rejillas pluviales y la edificación de un tanque de almacenamiento e infiltración de aguas pluviales.

