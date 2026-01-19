Ayuntamiento de Navojoa corrige precios elevados por el uso de baños en el Mercado Municipal

Navojoa, Sonora.- Tras renovar el contrato de concesión del Mercado Municipal de Navojoa, las autoridades municipales ajustaron el cobro por el uso de los baños públicos que la Unión de Locatarios había establecido sin autorización de Cabildo.

Eduardo Armenta Cázares, regidor independiente del Ayuntamiento de Navojoa, informó que actualmente la Unión de Locatarios del Mercado Municipal 'Manuel Ávila Camacho' cobraba siete pesos por el uso de los baños, cuando la Ley de Ingresos 2026 señalaba que el cobro debería ser de cinco pesos.

Simboliza una pequeña batalla ganada el que bajaran de siete a cinco pesos el aumento del cobro ilegal que habían subido sin autorización del Ayuntamiento… El monto es pequeño pero simbolizaba un incremento del 40 por ciento, que sin duda representaba un gasto significativo diario para pequeños comerciantes", manifestó el edil.

Armenta Cázares puntualizó que con este reordenamiento, así como la renovación del contrato de concesión, el Ayuntamiento de Navojoa por fin atendió este rezago, el cual tenía alrededor de 15 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui