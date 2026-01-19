Carritos chocones y nuevos juegos mecánicos llegan al Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los nuevos juegos mecánicos que serán parte de los atractivos del Parque Infantil Ostimuri comenzaron a llegar y fueron los célebres carritos chocones los primeros en hacer su arribo.

Las cámaras de TRIBUNA pudieron comprobar que una docena de esas nuevas unidades ya están en la pista, misma que aún requiere de ciertos trabajos de rehabilitación.

Los colores brillantes de esos carritos chocones los hacen atractivos para quienes esperan con ansias la reapertura del parque, luciendo asientos amplios y cómodos para dos personas.

Los tonos morado, azul, verde y naranja resaltan en las unidades que combinarán con la colorida estructura de la pista y que se sumarán a los otros carritos con los que ya se contaba dentro del parque.

Adriana Isabel López Contreras, directora del parque, confirmó que son cinco nuevos juegos mecánicos en total los que se tendrán, por lo que faltan cuatro, que posiblemente lleguen en las próximas semanas.

Nuevas tazas locas, sillas voladoras y un barco pirata son el resto de las atracciones totalmente nuevas que estarán llegando para deleite de niñas, niños, jóvenes y adultos cajemenses.

Rueda de la fortuna panorámica

Una enorme rueda de la fortuna, que casi es el doble de grande que la actual, será una de las atracciones que se espera tenga más atractivo para los usuarios.

En la zona del tobogán acuático que incluye alberca, se aprecian ciertos avances en los trabajos de rehabilitación, pasando prácticamente a la etapa de nivelación, según trabajadores.

Manita de gato

Mientras tanto, los juegos mecánicos con vida útil y que continuarán siendo parte del parque están siendo pintados y rehabilitados para que estén listos el día de la reapertura, la cual aún se desconoce.

El carrusel es uno de esos juegos rehabilitados, que lucen una imagen renovada para cuando se registre el regreso del público, que podría ser en febrero o marzo.

Cabe destacar que las obras que se realizan dentro del parque, con una inversión por el orden de los 80 millones de pesos, son parte del proyecto 'Complejo Náinari', impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui