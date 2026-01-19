Clima en Hermosillo HOY: Pronostican LUNES 19 de enero con mañana fresca y tarde calurosa

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Hermosillo presentará variaciones importantes entre la mañana y la tarde, por lo que será clave tomar previsiones desde temprano. El día iniciará con un ambiente fresco, pero conforme avance la jornada se espera un aumento notable en la temperatura, acompañado de cambios en la intensidad del viento y niveles moderados de radiación solar hacia el mediodía.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, las primeras horas de este lunes estarán dominadas por un ambiente fresco en la capital sonorense. Entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, se prevén temperaturas de entre 12 y 13°C, con cielo mayormente con nubes y claros. La sensación térmica será similar a la temperatura ambiente, mientras que el viento soplará del noreste, con rachas que oscilarán entre los seis y 20 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Durante este periodo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se anticipa riesgo por exposición solar. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir. Hacia las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 24 grados, con una sensación térmica equivalente. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros, mientras el viento del noreste continuará con intensidad moderada, registrando rachas de hasta 22 kilómetros por hora.

A partir de este horario, el índice de rayos ultravioleta (UV) ascenderá a nivel medio, por lo que se recomienda tomar precauciones si se permanece al aire libre. Durante la tarde se registrará el punto más alto de temperatura. Alrededor de las 14:00 horas, Hermosillo alcanzará una máxima cercana a los 29°C, con sensación térmica de aproximadamente 28°C. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste y se mantendrá flojo, lo que favorecerá la percepción de calor.

La radiación solar seguirá en nivel medio, por lo que será importante el uso de bloqueador, ropa ligera y mantenerse hidratado. Para las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescar ligeramente, con una temperatura cercana a los 27 grados. El viento aumentará su intensidad y soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 kilómetros por hora, lo que ayudará a disminuir la sensación térmica durante la tarde.

Durante la noche, el clima será más templado y estable. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 21 grados, con cielo con nubes y claros y viento flojo del oeste. Para las 23:00 horas, se espera un ambiente fresco, con alrededor de 18 grados y viento ligero del sureste, lo que marcará el cierre de un lunes con contrastes térmicos bien definidos en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)