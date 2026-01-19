Clima en Sonora HOY 19 de enero: Pronostican FRÍO por la mañana y CALOR por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Sonora presentará contrastes marcados a lo largo del día, por lo que será importante tomar precauciones desde las primeras horas. Aunque la jornada iniciará con temperaturas bajas, especialmente en municipios del norte y zonas serranas, conforme avance el día se espera un incremento térmico significativo, con ambientes templados a cálidos en gran parte del estado. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana se prevé cielo medio nublado en Sonora, con ambiente fresco a templado en la mayor parte del territorio y condiciones muy frías en la zona serrana, donde no se descartan heladas. Municipios del norte como Agua Prieta y Nogales registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 5 y 6°C, mientras que en Sonoyta se esperan alrededor de 8°C y en San Luis Río Colorado cerca de 9°C.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

En el centro del estado, Hermosillo iniciará el día con aproximadamente 11°C, mientras que en Ciudad Obregón y Guaymas las mínimas rondarán los 13°C. Hacia la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido en la mayoría de las regiones. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 30 grados. Hermosillo alcanzará alrededor de 30°C, al igual que Ciudad Obregón, mientras que en Caborca y Magdalena de Kino se prevén máximas cercanas a los 26°C.

En municipios costeros como Puerto Peñasco, la temperatura subirá hasta los 19°C, mientras que Guaymas alcanzará aproximadamente 25 grados. En el oriente del estado, Nacozari de García llegará a los 21 grados y Agua Prieta a los 23 grados, manteniendo un ambiente más templado. Durante este periodo, el viento soplará del norte y noroeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, lo que podría intensificarse en zonas abiertas y carreteras.

Por la noche, el descenso de temperatura será gradual. Se espera un ambiente fresco en gran parte del estado, con cielo parcialmente nublado y disminución en la intensidad del viento. Las temperaturas volverán a ubicarse entre los 10 y 15 grados en el centro y sur de Sonora, mientras que en el norte y zonas serranas los valores podrían descender nuevamente por debajo de los 10 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)