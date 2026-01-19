Clima HOY lunes 19 de enero de 2026 en la NOCHE: Advierten por LLUVIAS AISLADAS en Sonora

Ciudad de México.- Para esta noche de lunes 19 de enero de 2026 se esperan lluvias puntuales fuertes, esto a causa del frente frío número 29, en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. Además de que se esperan lluvias aisladas en Sonora, por las mismas condiciones A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del martes 20 de enero.

Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales. De acuerdo con Conagua, para esta noche de lunes 19 de enero, el frente frío número 29 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país.

Protección Civil avisa sobre pronóstico de lluvias y frío en Sonora.



La información completa en el enlace:https://t.co/yFnHThwm7Y pic.twitter.com/Ztp4QBzJwW — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 19, 2026

Sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, propiciando viento y generando lluvias puntuales fuertes gracias a una combinación con el ingreso de humedad. Cabe señalar que el SMN advierte que un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional, originando viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ambas regiones.

¿Dónde lloverá este lunes 19 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias y chubascos:

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias puntuales fuertes en:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas en:

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Yucatán

Intervalos de chubascos en:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México (suroeste)

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 20 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Fuente: Tribuna del Yaqui