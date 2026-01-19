¿Cómo será el CLIMA en Ciudad Obregón Sonora HOY? Pronóstico el tiempo LUNES 19 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Ciudad Obregón tendrá contrastes marcados entre la mañana fresca y una tarde calurosa, por lo que es importante tomar precauciones desde temprano. Aunque el día comenzará con temperaturas bajas y cielo con nubes y claros, el incremento térmico será notable conforme avancen las horas, acompañado de vientos moderados y niveles medios de radiación solar hacia el mediodía y la tarde.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, las primeras horas de este lunes estarán dominadas por un ambiente fresco. Entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, Ciudad Obregón registrará temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14°C, con cielo parcialmente despejado y presencia de nubes y claros. Durante este periodo, el viento será flojo del norte, con rachas entre ocho y 17 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frescura.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se prevé riesgo por exposición solar en ese horario. Conforme avance la mañana, el ambiente cambiará de forma considerable. Hacia las 11:00 horas, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 25 grados, con una sensación térmica similar. El cielo continuará con nubes y claros, mientras el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con rachas ligeras a moderadas.

En este punto del día, el índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que se recomienda tomar precauciones si se permanece al aire libre por periodos prolongados. Para la tarde, el calor será más intenso. A partir de las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima cercana a los 29 grados, con sensación térmica de alrededor de 28°C. El viento será moderado del oeste, con velocidades que podrían alcanzar entre ocho y 22 kilómetros por hora.

Aunque el cielo seguirá con intervalos de nubes y claros, la radiación solar se mantendrá en nivel medio, por lo que será recomendable el uso de protección solar, ropa ligera y mantenerse bien hidratado. Hacia las 17:00 horas, el termómetro comenzará a descender gradualmente, ubicándose cerca de los 27°C, aunque todavía con una sensación cálida. El viento del oeste se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar parcialmente el calor acumulado durante la tarde.

Durante la noche, el clima será más estable. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 20°C, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del suroeste. Para las 23:00 horas, se prevé un ambiente más fresco, con cielo cubierto y una temperatura aproximada de 17°C, acompañado de viento ligero del sureste, lo que marcará el cierre de un día con contrastes térmicos claros en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)