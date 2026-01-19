Éxito total: Saldo blanco tras la clausura de la celebración del Cuarto Festival del Globo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Cuarto Festival del Globo se consolidó como uno de los eventos más exitosos de Hermosillo; unió a más de miles de asistentes, entre locales y visitantes. Fueron tres días de celebración donde el cielo se llenó de color con la presencia de 20 globos aerostáticos. Lo más importante es que este espectáculo culminó en saldo blanco gracias a la coordinación entre dependencias del Ayuntamiento de Hermosillo para salvaguardar la integridad de familias.

Las distintas actividades se llevaron a cabo de forma ordenada y segura, con presencia operativa, además de atención inmediata y oportuna ante cualquier eventualidad, lo que garantizó una experiencia positiva para las miles de personas que asistieron a disfrutar del grandioso espectáculo, todo esto derivado de la supervisión permanente de la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Éxito total: Saldo blanco tras la clausura de la celebración del Cuarto Festival del Globo

El festival fue organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE) y Desarrollo Turístico de la AMDE, dependencias que se unieron y, con base en su colaboración, como resultado se brindó un evento familiar en el que los globos aerostáticos pudieron ser apreciados y no solo eso; en algunos casos las personas subieron bajo estrictas medidas de seguridad, brindando tranquilidad y diversión a quienes vivieron la experiencia de volar.

Y eso no es todo, también se llevó a cabo 'La Noche Mágica', una actividad que consistía en una demostración de globos aerostáticos iluminados que cautivó especialmente a niñas y niños, destacando figuras como Bob Esponja, Elvis Presley y el popular Puerco Araña; durante el programa, miles de asistentes se dieron cita para asistir y disfrutar del fantástico espectáculo.

La cuarta edición del Festival del Globo también incluyó conciertos de agrupaciones como Moenia, Los Apson y artistas locales, sin olvidar el gran show de drones y el exquisito corredor gastronómico, además de un área infantil. El evento se reafirmó como un imán para los visitantes, logrando unir a las familias y darle un fuerte impulso al turismo local.

Éxito total: Saldo blanco tras la clausura de la celebración del Cuarto Festival del Globo

Fuente: Tribuna del Yaqui