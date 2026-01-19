Fallece alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tólano: Funcionarios le dan el último adiós

Ciudad Obregón, Sonora.- Funcionarios municipales, legisladores, representantes del sector productivo y ciudadanos del sur de Sonora acudieron a la velación del alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tólano, de 55 años de edad, quien falleció a consecuencia de un problema de salud, hecho que ha generado profunda consternación en la región.

El homenaje póstumo se realiza dentro de una funeraria ubicada en la intersección de las calles Hidalgo y Colima, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Sobre el féretro destacan un sombrero negro y una fotografía del edil en vida, rodeados de arreglos florales y coronas enviadas como muestra de respeto y solidaridad hacia su familia.

Entre las personalidades que acudieron a acompañar a los deudos se encuentran el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; el titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar; el diputado local Raúl 'El Pollo' Castelo; la legisladora Deni Gastélum; la diputada federal Anabel Acosta; así como el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez, además de productores del Valle del Yaqui y funcionarios municipales y estatales.

La noticia del fallecimiento del presidente municipal de Bácum ha provocado múltiples expresiones de pésame y reconocimiento a su trayectoria y labor al frente del Ayuntamiento, tanto por parte de autoridades como de colaboradores y ciudadanos. De acuerdo con información proporcionada por la familia, este martes a las 08:00 horas el cuerpo del alcalde será trasladado a su domicilio en el Campo 60; posteriormente, al Palacio Municipal de Bácum, donde se le rendirá un homenaje oficial.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló mediante sus redes sociales: "Lamento profundamente el fallecimiento de Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bacúm. Acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad bacumense en este momento tan doloroso. Que encuentren consuelo, fortaleza y paz ante esta irreparable pérdida. Su recuerdo y legado permanecerán vivos en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y apreciarlo".

Acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad bacumense en este momento tan doloroso. Que encuentren consuelo, fortaleza y paz ante esta… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 19, 2026

