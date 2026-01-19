Fallece alcalde de Bácum, Sheinbaum confirma nueva visita a Sonora este 2026 y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los hechos más importantes ocurridos este fin de semana. En la edición de hoy lunes 19 de enero, conoce que el Ayuntamiento de Bácum confirmó la muerte del alcalde, Serge Enríquez Tolano, presidente municipal desde 2021, ya que ganó la reelección en el proceso electoral del 2024

Abandonan a recién nacido en contenedor de basura en Hermosillo

Durante la madrugada de este lunes fue encontrado un bebé recién nacido dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo; el neonato fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en estado delicado de salud. El trabajador que lo encontró relató que escuchó el llanto del bebé y, al acercarse, se percató de que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa negra de plástico, colocada en un contenedor de basura, por lo que solicitó apoyo inmediato para su traslado. A las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Hospital del Seguro Social, ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde el menor ya recibía atención médica especializada.

Sheinbaum confirma nueva visita a Sonora este 2026

Este lunes 19 de enero de 2026, la presidenta de México comentó que pronto irá de visita al estado de Sonora, como parte de las giras que está realizando con el Gabinete de Seguridad. Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre los resultados en materia de seguridad que el Gobierno Federal ha obtenido en la región noroeste, la cual incluye los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California Sur. Se recordó que el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado (SLRC) era uno de los más peligrosos del país, debido al alto número de homicidios y otros delitos relacionados con el crimen organizado que reportaba mes con mes, y que ahora tuvo una reducción del 95 por ciento.

Fallece alcalde de Bácum

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Bácum confirmó la muerte del alcalde, Serge Enríquez Tolano, presidente municipal desde 2021, ya que ganó la reelección en el proceso electoral del 2024; se desconoce la causa de su fallecimiento. La causa de la muerte de Serge Enríquez Tolano aún no se da a conocer; extraoficialmente se habla de un infarto, pero hasta el momento la información no ha sido confirmada. El Ayuntamiento informó que, en cumplimiento del marco legal vigente, el Ayuntamiento dará seguimiento a los procedimientos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la administración pública municipal.

