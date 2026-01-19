Lamarque Cano desmiente rumores sobre división en coalición 'Sigamos Haciendo Historia'

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que la información que ha circulado respecto a una posible división entre los institutos políticos que conforman la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' no es nada más que especulaciones.

Dichas declaraciones fueron hechas por el edil cajemense emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esto ocurrió luego de una reunión que se realizó entre los dirigentes del mencionado instituto político, el Partido del Trabajo, Encuentro Solidario y el Verde Ecologista. La reunión fue presidida por el titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Al respecto, Lamarque Cano comentó: "Ha habido algunas especulaciones por aquí y por allá de que la coalición se va a romper, de que el verde no va a ir, que el PT tampoco, y son especulaciones. Entonces, para terminar con las especulaciones, se acordó esa reunión. Por un lado, tenía la intención de establecer una mesa de diálogo para fortalecer la unidad de la coalición de la Cuarta Transformación. De otro lado, también quería mostrar públicamente que hay una coalición firme y que va hacia el 2027", explicó.

Lamarque Cano también fue cuestionado respecto a las apariciones públicas del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías. Trascendió que se encuentra impulsando la candidatura a la alcaldía de Hermosillo de Alejandro López Caballero. A lo que el morenista se mantuvo al margen y prefirió no emitir alguna declaración al respecto.

No me gusta meterme en las cuestiones internas de la oposición, salvo que haya un ataque directo a nosotros; no me gusta opinar sobre lo que hacen o dejan de hacer, creo que eso ya es parte de su derecho y, pues, ellos sabrán lo que hacen", aseguró el presidente municipal de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui