¡Nadie se lo quiere perder! Más de 11 mil personas visitan el Centro Ecológico de Sonora para conocer al capibara

Hermosillo, Sonora.- La llegada del famoso capibara al Centro Ecológico de Sonora 'Dr. Samuel Ocaña García' en Hermosillo ha generado revuelo y un interés excepcional, de modo que más de 11 mil personas asistieron durante el fin de semana para conocer al nuevo ejemplar, lo que ocasionó saturación en los accesos y largas filas de vehículos desde el puente del Gallo hasta calles como Clouthier y Xolotl, informaron autoridades y medios locales.

Desde tempranas horas del domingo se registró una constante afluencia de personas, con filas que se mantuvieron durante la mañana y parte del mediodía, reflejo del interés generado por la nueva atracción del recinto. El lugar reafirma su papel como espacio de convivencia social y recreación, con nuevos atractivos como el capibara, que impulsan la participación ciudadana y el aprovechamiento responsable de las áreas públicas.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó la relevancia de los espacios públicos para la convivencia familiar; además, informó que miles de personas acudieron al recinto motivadas por el interés de conocer al capibara, consolidando al Centro Ecológico como uno de los puntos recreativos más concurridos de Hermosillo.

"Qué orgullo ver los espacios públicos de Sonora cada vez más vivos y llenos de gente. ¡Tan solo este fin de semana, más de 11 mil personas visitaron nuestro Centro Ecológico! De eso se trata, aprovecharlos, cuidarlos y disfrutarlos en familia", expresó el gobernador.

El capibara es el roedor más grande del mundo, conocido por su carácter tranquilo y su vida semiacuática. El ejemplar llegó a Hermosillo desde el 14 de enero de 2026, el cual está en exhibición tras completar su adaptación. Este roedor es un macho de aproximadamente tres años de edad, pesa entre 50 y 52 kilogramos y mide cerca de 1.5 metros.

El capibara se ubica cerca del área de los avestruces y su espacio está adaptado con estanques y zonas de sombra que favorecen su bienestar, considerando que es un animal que pasa gran parte de su tiempo en zonas acuáticas. Este animal fue incorporado al Centro Ecológico mediante un convenio de intercambio con otra institución acreditada para el cuidado de fauna, y pasó por un proceso de cuarentena y adaptación antes de abrirse al público.

