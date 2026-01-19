¡Síguenos!
ITESCA

Participa Itesca en agenda regional para fortalecer sistema de semiconductores en Sonora

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) participó en la agenda de trabajo: Ecosistema de Semiconductores del Noroeste

Durante la agenda se realizaron recorridos y encuentros de trabajo en Mexicali, Tijuana y Ensenada Foto: Internet

Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y académica entre el Gobierno de Sonora y actores estratégicos de Baja California, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) participó en la agenda de trabajo: Ecosistema de Semiconductores del Noroeste, coordinada por la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California (SEI), a través de su Dirección de Innovación y Tecnología.

El Itesca recibió la invitación de la SEI y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en reconocimiento a las capacidades institucionales en infraestructura y recurso humano especializado en el área de semiconductores, con el propósito de conocer y fortalecer el ecosistema de este sector en la entidad.

La directora general de Itesca, Margarita Vélez de la Rocha, así como un equipo académico y de investigación conformado por Reina Quevedo, Marcos Alan Cota Leal y Francisco Javier Ochoa Estrella, coordinador del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Semiconductores (Lides) y presidente del Consorcio Estatal de Semiconductores de Sonora, participaron en las actividades dentro de la agenda.

Se realizaron recorridos y encuentros de trabajo en Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de autoridades gubernamentales, instituciones académicas, empresas tecnológicas y centros de investigación.

El propósito fue conocer las capacidades, infraestructura y programas, así como intercambiar buenas prácticas e identificar oportunidades de proyectos estratégicos, contribuyendo al fortalecimiento del noroeste de México como región clave en la cadena de valor de semiconductores.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

