Personal de vectores en el municipio de Huatabampo pide regresar a su trabajo; toman oficinas como protesta

Huatabampo, Sonora.- Despido injustificado y acoso laboral es lo que personal del área de vectores del Distrito de Salud número cinco en Huatabampo denunció durante la toma de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria en la 'Tierra de Generales', exigiendo la intervención del Gobierno del Estado.

Los trabajadores aseguraron que la toma de las oficinas será de manera indefinida hasta que la Secretaría de Salud los restituya en su puesto. Ya que actualmente son los encargados de recorrer el casco urbano y las comunidades del sur de Sonora para blindar la ciudad contra la amenaza del dengue y rickettsia.

José Alfredo Cruz Valdez, trabajador afectado, mencionó que alrededor de cinco trabajadores fueron despedidos sin ninguna explicación, e incluso se les impidió que continuaran checando sus registros a pesar de encontrarse como personal activo ante la Secretaría de Salud en la ciudad de Hermosillo.

No nos notificaron, solamente el día dos de enero regresamos a las instalaciones y nos dijeron que el contrato de renovación no había llegado, que después nos hablarían… Nosotros continuamos checando asistencia porque seguíamos activos, pero el día viernes, el departamento de Recursos Humanos se plantó en el checador y no nos dejaron checar", afirmó.

De acuerdo a los manifestantes, en el Departamento de Vectores en Huatabampo hay alrededor de 40 trabajadores, de los cuales sólo 10 de ellos no tienen su base laboral y, a escasos días de las nuevas basificaciones, se decidió recortar a la mitad de ellos.

La toma de las oficinas será indefinida hasta que se respeten nuestros derechos laborales por parte de Recursos Humanos; tenemos entre tres y cuatro años trabajando e incluso hay personas que tienen hasta 10 años, pero sólo se renovó el contrato a sus allegados", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui