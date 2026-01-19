Sheinbaum confirma nueva visita a Sonora este 2026; irá con el Gabinete de Seguridad

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 19 de enero de 2026 la mandarina mexicana comentó que pronto irá de visita al estado de Sonora, como parte de las giras que está realizando con el Gabinete de Seguridad.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre los resultados en materia de seguridad que el Gobierno Federal ha obtenido en la región noroeste, la cual incluye los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California Sur. Se recordó que el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado (SLRC) era uno de los más peligrosos del país, debido al alto número de homicidios y otros delitos relacionados con el crimen organizado que reportaba mes con mes, y que ahora tuvo una reducción del 95 por ciento.

Se apuntó que la estrategia de "mando único" ha ayudado a reducir la violencia en SLRC. Este resultado forma parte de la reducción del 41 por ciento que ha tenido la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño en inseguridad. En este sentido, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que pronto irá de visita a Sonora: "Vamos a ir a Sonora también en estas visitas que estamos haciendo del Gabinete de Seguridad".

En esta intervención, Sheinbaum Pardo expuso una gráfica sobre la disminución del promedio diario de homicidio doloso por entidad federativa, en la que se muestra que Sonora ha experimentado un 19.5 por ciento de reducción (en datos de 2024 a 2025). La mandataria puntualizó que esto solo se enfoca en homicidio y no está tomando en cuenta otros delitos, ni la baja general desde la entrada de Alfonso Durazo.

Si bien la presidenta no informó qué día estará de visita en Sonora, señaló que pronto compartirá más detalles sobre su gira en el noroeste. Asimismo, dijo que cuando vaya al Gabinete de Seguridad inaugurará la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que ya está lista.

Fuente: Tribuna del Yaqui