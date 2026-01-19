Sonora: Alumnas de la Universidad Tecnológica de SLRC harán estancia académica en España

San Luis Río Colorado.- Como parte del impulso del Gobierno de Sonora a programas, acciones y estrategias que fortalezcan la movilidad internacional de los universitarios sonorenses, dos alumnas de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (Utslrc) realizarán una estancia académica en España.

Gema Danali Ríos Cuevas y Perla Julissa García Lizárraga, quienes cursan la Licenciatura de Negocios y Mercadotecnia de la Utslrc, fueron seleccionadas en la Convocatoria Internacional de la Beca Santander en colaboración con TrepCamp, para obtener un apoyo del 50 por ciento para participar en el programa 'Beca Santander Media and Entertainment Experience Madrid'.

El rector de la Utslrc, José Arturo Delgado Reza, recalcó que las movilidades académicas enriquecen la formación del estudiante; a través de la experiencia fortalecen sus competencias profesionales y su visión global.

El programa se desarrollará durante dos semanas en enero 2026 en la ciudad de Madrid, España, y permitirá a las estudiantes vivir una experiencia académica inmersiva, en la que compartirán proyectos e ideas innovadoras sobre emprendimiento originadas en Sonora, compartiendo con jóvenes de diversas partes del mundo.

La movilidad se realizará a través de la académica internacional TrepCamp, en alianza con la ESIC Business & Marketing School, una institución privada de alto prestigio especializada en marketing, negocios digitales y management, reconocida por su enfoque en el área y posicionada en el top 100 mundial por rankings como Bloomberg Businessweek y Financial Times.

La Utslrc reiteró su compromiso con la formación integral de su alumnado, así como el impulso a la movilidad académica internacional y el desarrollo de talento sonorense con visión global.

