Sonora, prioridad nacional de la Cuarta Transformación: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "Sonora es una prioridad nacional de la Cuarta Transformación. Además de los recursos que llegan a través de las participaciones y aportaciones federales, han venido consolidándose proyectos estratégicos para el desarrollo económico y el bienestar social, así como los recursos vía apoyos directos para la gente y los planes de justicia para los pueblos indígenas", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego del anuncio de la presidenta de la República sobre su próxima visita a la entidad, la legisladora reconoció que "ahora la federación apoya cada vez más a Sonora por la visión de prosperidad compartida y, desde luego, el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, quien mantiene una coordinación efectiva para la implementación de proyectos como el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el cual se convirtió en uno de los 100 compromisos de la presidenta".

"Andrés Manuel López Obrador visitó Sonora 31 veces durante su gobierno. En poco más de un año de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum va por su cuarta visita. Esto demuestra el compromiso de la Cuarta Transformación de gobernar desde el territorio y como una vez dijo el expresidente López Obrador: 'los sonorenses han sido muy importantes en la transformación de nuestro país'", subrayó.

La senadora Valles Sampedro agregó que la próxima visita presidencial será para inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, una de las obras públicas que facilitarán la movilidad de la población y la conectividad terrestre de la entidad; así como dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad.

"La estrategia nacional de seguridad —que aprueba y da seguimiento el Senado de la República— está basada en la atención a las causas sociales de las violencias y en la coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir con inteligencia e investigación a los generadores de violencia. Prueba de su eficacia, es que, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento", concluyó la sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui