Última hora: FALLECE alcalde de Bacúm, Sonora, Serge Enríquez Tolano; esto es lo que se sabe

Bacúm, Sonora.- Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Bacúm confirmó la muerte del alcalde Serge Enríquez Tolano. "El H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, informa con profundo pesar a la ciudadanía y a la opinión pública el sensible fallecimiento de nuestro presidente municipal, C. Serge Enríquez Tolano". Enríquez Tolano era presidente municipal desde el 2021, ya que ganó la reelección en el proceso electoral del 2024.

"Su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio. El presidente municipal se distinguió por su compromiso con el servicio público, su vocación de trabajo y su dedicación al bienestar de las familias de Bácum, a quienes sirvió desde todas las trincheras siempre con responsabilidad, cercanía y respeto. El H. Ayuntamiento expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amistades, colaboradores y a toda la comunidad bacumense, solidarizándose con su dolor en este difícil momento", señala el comunicado.

La causa de la muerte de Serge Enríquez Tolano aún no se da a conocer; extraoficialmente se habla de un infarto, pero hasta el momento la información no ha sido confirmada. El Ayuntamiento informó que, en cumplimiento del marco legal vigente, el Ayuntamiento dará seguimiento a los procedimientos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la administración pública municipal. "Se invita a la ciudadanía bacumense a unirse en un momento de respeto y reflexión, honrando la memoria de quien en vida trabajó por el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio".

¿Quién era Serge Enríquez Tolano?

Originario de Álamos, Enríquez Tolano se desempeñó durante años como empresario del sector agrícola, antes de incursionar en la vida política del municipio de Bácum. Asumió la presidencia municipal en el año 2021 y ejerció el cargo durante el trienio correspondiente, el cual interrumpió meses antes del proceso electoral de junio de 2024, tras presentar su renuncia para contender nuevamente por el puesto.

Postulado por el partido Morena, logró el respaldo mayoritario de la ciudadanía bacumense, lo que le permitió regresar al frente del Ayuntamiento para el periodo administrativo 2024–2027. En semanas recientes habían circulado versiones sobre problemas de salud que habrían afectado su desempeño público.

#Sonora | Fallece el presidente municipal de Bácum C. Serge Enríquez Tolano uD83DuDD4A??? pic.twitter.com/MyX8NDPSY9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui