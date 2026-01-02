Alfonso Durazo anuncia la incorporación de 49 unidades nuevas en el sistema de transporte público de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.– El gobernador Alfonso Durazo Montaño incorporó 49 nuevas unidades al sistema de transporte público de Hermosillo, como parte de una estrategia integral para fortalecer la movilidad urbana en Sonora, sin incrementar la tarifa para las y los usuarios durante 2026.

Con esta incorporación, suman ya 146 unidades integradas en todo el estado durante 2025, y un total de 420 nuevos camiones añadidos al sistema estatal de transporte público urbano a lo largo del actual sexenio, con una inversión conjunta pública y privada de 616 millones de pesos.

El mandatario estatal destacó que la modernización del transporte responde a una política de bienestar social, cuyo objetivo es garantizar un servicio digno, eficiente y seguro para la población, al tiempo que se avanza hacia un modelo de movilidad sustentable impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Como parte de esta visión, se remodeló el cien por ciento de la flotilla con tecnología de última generación, que incluye pantallas informativas, cámaras de videovigilancia, contadores automatizados de pasajeros, grabadoras digitales, radios y sistemas GPS. Además, en Hermosillo se integraron las primeras tres unidades eléctricas, sentando las bases para la transición hacia la electromovilidad.

Durazo Montaño subrayó que la primera Electrolinera Pública Estatal, inaugurada como parte de este proyecto, ha realizado cinco mil 519 recargas en siete meses de operación, lo que ha permitido un ahorro estimado de 13.24 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente. "Con estas acciones avanzamos hacia un transporte más seguro, eficiente e incluyente, que reduzca los tiempos de espera y privilegie el bienestar de las personas usuarias", expresó el gobernador.

En otras regiones del estado, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) reactivó el transporte urbano en municipios como Agua Prieta, Álamos, Moctezuma, Bácum, Quiriego, Bacadéhuachi, Bavispe y Cucurpe, mediante la incorporación de 13 unidades tipo van.

Durante 2025 también se fortaleció el servicio en Ciudad Obregón con 41 unidades nuevas, incluyendo la operación de la línea 9 con 11 camiones, en coordinación con el gobierno municipal de Cajeme. Asimismo, en Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado se mejoró la conectividad con la integración de 40 nuevas unidades.

Les comparto algunas de las características de las nuevas unidades de transporte público que ya circulan en Hermosillo. Son modernas, cuentan con tecnología de última generación, puertas más amplias y sistemas de credencialización, prepago y pago electrónico.



Seguimos avanzando… pic.twitter.com/xYFvNETl3P — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui