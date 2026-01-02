Alfonso Durazo consolida acciones estratégicas y obras emblemáticas durante 2025 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Durante 2025, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó avances históricos en materia de vivienda, salud, seguridad, infraestructura, desarrollo social, turismo, energía, agua y justicia social, con el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano.

En materia de vivienda, Sonora se convirtió en el primer estado en dar arranque a la construcción de 55 casas como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar; 20 mil serán destinadas a familias con escasos ingresos económicos y 35 mil para cuentahabientes del Infonavit, garantizando el acceso a un hogar digno como un derecho y no como un privilegio. Durante el primer banderazo se pusieron en marcha mil 778 viviendas.

En el rubro de bienestar para las mujeres, el gobernador Durazo puso en operación 19 Centros Libre, con una inversión superior a 21 millones de pesos, beneficiando a más de 30 mil sonorenses con atención legal, apoyo psicoemocional, prevención de la violencia y fortalecimiento de su autonomía social y económica.

El impulso al turismo y la conectividad fue otro eje prioritario del año, con una inversión histórica superior a cinco mil millones de pesos en carreteras estratégicas como Guaymas-Chihuahua y Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que ya cuenta con un avance del 80 por ciento, reduciendo tiempos de traslado hasta en 95 minutos y beneficiando a más de 115 mil familias.

Uno de los proyectos emblemáticos de 2025 fue la reapertura del Bosque Urbano La Sauceda, rescatado tras décadas de abandono. El espacio creció de 40 a 120 hectáreas, fue declarado Área Natural Protegida y hoy ofrece espacios gratuitos para la convivencia, la cultura y el deporte, con la plantación de más de cuatro mil árboles nativos.

Asimismo, el Gobierno de Sonora destinó más de 140 millones de pesos para la modernización de mercados históricos en Hermosillo, Guaymas y Navojoa, fortaleciendo la economía local, preservando el patrimonio cultural y mejorando las condiciones para locatarios y visitantes.

En salud, se ejerció una inversión superior a 40 mil millones de pesos para la construcción y modernización de seis hospitales de primer nivel en municipios como San Luis Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, además del fortalecimiento del abasto de medicamentos y la contratación de más de 125 médicas, médicos especialistas y enfermeras.

Fuente: Tribuna del Yaqui