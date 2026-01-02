Ataque armado en pleno baile deja tres muertos, fallecen cuatro en accidente y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 2 de enero, conoce que la noche del 1 de enero de 2026 se registró un violento ataque armado durante un popular baile del grupo de La Brissa que dejó tres muertos.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Accidente vehicular durante Año Nuevo deja 4 jóvenes muertos en Navojoa

Durante las primeras horas del pasado jueves 1 de enero de 2026, se reportó un fatal accidente vehicular en las inmediaciones del municipio de Navojoa, donde se confirmó la muerte de cuatro jóvenes al caer en un canal de riego ubicado en el tramo que conecta San Ignacio Cohuirimpo con la comunidad de 'El Rodeo'. Esto ocurrió luego de que al parecer el automóvil saliera del camino de terracería en el que transitaba, volcara y después terminara parcialmente sumergido en el agua.

Hermosillo registra saldo blanco en accidentes durante celebraciones de fin de año

Por quinto año consecutivo, la ciudad de Hermosillo registró un saldo blanco en accidentes de tránsito durante las celebraciones de fin de año, como resultado coordinado entre la ciudadanía y el operativo especial de la Policía Municipal. Para las fiestas de fin de año, las autoridades la vigilancia en vialidades principales, zonas de alta afluencia y puntos estratégicos.

Tragedia en baile de La Brissa: Ataque armado deja tres muertos

Durante la noche del 1 de enero de 2026, se registró un violento ataque armado durante un popular baile del grupo de La Brissa, en la comunidad de Estación Corral, en el municipio de Cajeme; desafortunadamente, este suceso violento dejó saldo de tres personas muertas y al menos cuatro lesionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui