Ayuntamiento de Hermosillo decomisa cantidad récord de pirotecnia; asegura más de 777.20 kilogramos

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo informó en un comunicado oficial que se realizó un aseguramiento de poco más de 777.20 kilogramos de pirotecnia, como parte de los operativos de la Coordinación de Protección Civil Municipal (CMPC).

Asimismo, detallaron que al corte del día 2 de enero del 2026, se realizaron en total 71 aseguramientos en distintos puntos de la capital sonorense.

Con la finalidad de prevenir accidentes y salvaguardar a la población, el Ayuntamiento de Hermosillo detalló que personal de la dependencia atendió más de 116 reportes ciudadanos por la compra y venta de fuegos artificiales en la ciudad, que se derivaron de labores permanentes durante la temporada decembrina.

Así mismo, se mantiene el atento llamado a la ciudadanía a evitar la compra, venta y uso de la pirotecnia, así como a reportar cualquier actividad que esté relacionada al número de emergencias 911, para reducir los riesgos y proteger la integridad de todas las familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui