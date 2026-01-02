Bomberos de Ciudad Obregón atienden 18 servicios durante Nochevieja y Año Nuevo

Ciudad Obregón, Sonora.- El honorable Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón ofreció durante los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 un total de 18 servicios; así lo dio a conocer Víctor Ricardo Manosalvas Mena.

El comandante de los llamados 'traga humo' explicó que el último día del 2025 se prestaron 13 servicios. Entre ellos estaban nueve incendios de basura, dos incendios en casa (una de ellas se encontraba abandonada), un incendio de vehículo y un accidente relacionado con un automóvil que se precipitó a las aguas de un canal. Este accidente dejó como resultado una persona sin vida.

El encargado del mencionado cuerpo de rescate en la localidad agregó que, en el caso del primer día del año que apenas inicia, se atendió un llamado relacionado con un incendio de basura. También se atendieron dos incendios de vivienda, una en estado de abandono, un incendio de vehículo y un accidente de automóvil.

Durante las últimas semanas del 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cajeme recibió equipo de rescate y de seguridad para el personal, a fin de mantener a los elementos bien equipados para prestar sus servicios, y se prevé la llegada de una nueva unidad para el 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui