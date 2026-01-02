Ciudad Obregón: Aumento de hasta 100% en pasaje de autobuses durante fiestas decembrinas

Ciudad Obregón, Sonora.- Dependencias de diferentes líneas de autobuses dieron a conocer que, con motivo de las fiestas decembrinas, particularmente las relacionadas con fin de año, el pasaje se incrementó entre un 50 y un 100 por ciento en comparación con la temporada regular, esto en la Central de Autobuses de Ciudad Obregón.

Alejandra López, encargada de taquilla de Ómnibus, comentó que en la empresa para la que trabaja, el incremento fue del 100 por ciento y que actualmente no cuentan con espacios disponibles.

Por su parte, Jessica, quien se desempeña como trabajadora de una empresa local, comentó que, al igual que en otras líneas de autobuses, se han tenido que incorporar más unidades para satisfacer la demanda de los usuarios, cuya afluencia se ha incrementado hasta en un 80 por ciento.

Comentó que también se ha tenido que incrementar el número de unidades para atender la demanda de viajeros y que será hasta el próximo martes cuando vuelvan a contar con asientos disponibles para sus diferentes destinos.

En el caso de la empresa Elite, el incremento en la afluencia de pasajeros ha sido del 50 aproximadamente, con números de corridas similares tanto para el sur como para el norte del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui