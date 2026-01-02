Ciudad Obregón registra fuerte reducción de incidentes por juegos pirotécnicos en fiestas decembrinas 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Cajeme, dio a conocer que durante las fiestas decembrinas de Nochebuena y Año Nuevo, se presentó una importante reducción en lo que respecta a los incidentes que se registran debido al uso de los juegos pirotécnicos en la localidad.

La información dada por la dependencia mostró que en estas fechas solo se registró un caso de explosión o uso de este tipo de artefactos. Esta cifra es mucho menor en comparación con años anteriores, cuando se contaron hasta 18 incidentes similares.

La dependencia municipal también señaló que este resultado es consecuencia directa de las labores preventivas implementadas, la coordinación entre dependencias y las campañas de concientización dirigidas a la población, así como de la conducta responsable mostrada por la ciudadanía durante las celebraciones.

Durante las fiestas decembrinas del año 2025, se registró una reducción significativa del 94 por ciento en el uso de juegos pirotécnicos en comparación con el año anterior, 2024. Este descenso representa un cambio importante en los hábitos de celebración, posiblemente motivado por campañas de concienciación sobre la seguridad, la protección del medioambiente y el bienestar de los animales, quienes suelen verse afectados por los ruidos fuertes.

Cajeme registra fuerte reducción de incidentes por juegos pirotécnicos en fiestas decembrinas 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui