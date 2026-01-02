Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 2 de enero: ¿Habrá LLUVIAS este viernes? Aquí los detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este viernes 2 de enero de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, región sur de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima, ya que habrá variaciones importantes en el ambiente entre la mañana y la tarde, por lo que conviene anticiparse y tomar precauciones, especialmente ante el aumento de temperatura y la presencia de viento moderado durante el día. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, este martes 2 de enero, el ambiente en Sonora se mantendrá estable, con cielo mayormente despejado conforme avancen las horas y sin probabilidad de lluvias. Sin embargo, habrá contrastes térmicos marcados entre el amanecer y la tarde, situación típica de esta época del año.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, en zonas como Ciudad Obregón se prevé un arranque fresco, con temperaturas alrededor de los 18°C desde las primeras horas, acompañadas de nubes y claros. El viento soplará del norte con intensidad ligera a moderada, lo que podría generar una sensación térmica agradable, pero algo fresca para quienes salgan temprano. Hacia las 08:00 horas, el termómetro rondará los 19°C, manteniéndose el cielo parcialmente despejado y el índice UV en niveles bajos.

Al avanzar el día, el panorama cambiará de forma gradual. Para el mediodía, el cielo se despejará por completo y se espera un incremento notable en la temperatura, alcanzando valores cercanos a los 26°C, con sensación térmica ligeramente superior. El viento continuará del norte, con rachas que podrían intensificarse, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre prolongadas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, con máximas que podrían llegar a los 30°C, bajo cielo soleado y viento del noroeste, condiciones que elevan la importancia de mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol por tiempos prolongados. Hacia el final de la jornada, el clima volverá a tornarse más templado. Para las 17:00 horas se espera un ligero descenso de temperatura, rondando los 27°C, con viento moderado del oeste.

Ya entrada la noche, las condiciones serán más estables, con cielo parcialmente despejado, temperaturas de entre 22 y 20°C y viento de menor intensidad. El cierre del día será despejado y fresco, ideal para actividades nocturnas sin riesgo por calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)