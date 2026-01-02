Clima en Hermosillo Sonora HOY 2 de enero: ALERTAN mañana fresca y tarde templada

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 2 de enero de 2026, las condiciones del clima en Hermosillo marcarán la pauta para quienes planean actividades al aire libre, traslados largos o jornadas laborales desde temprana hora. El día iniciará con ambiente fresco y un incremento gradual de temperatura conforme avancen las horas, por lo que es recomendable consultar el pronóstico completo y tomar precauciones ante los cambios térmicos y la radiación solar del mediodía. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo HOY viernes 2 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, la capital de Sonora presentará un día mayormente estable, con presencia de nubes y claros durante buena parte de la jornada y sin probabilidad de precipitaciones. No obstante, se anticipan contrastes importantes entre la mañana fresca y una tarde más templada, acompañada de viento ligero a moderado.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de la mañana, Hermosillo registrará temperaturas cercanas a los 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento flojo proveniente del noreste, cuyas rachas oscilarán entre los ocho y 18 kilómetros por hora. La sensación térmica será similar, generando un ambiente fresco, ideal para actividades tempranas, aunque se recomienda considerar abrigo ligero, sobre todo antes de las 08:00 horas. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos durante este periodo.

Hacia el final de la mañana, el termómetro comenzará a subir de forma gradual. Para las 11:00 horas, se esperan alrededor de 23°C, con sensación térmica que podría alcanzar los 25°C, aún bajo un cielo con nubes y claros. El viento continuará del noreste, ahora con intensidad moderada, y el índice UV se ubicará en un nivel medio, por lo que será importante tomar precauciones si se permanece al aire libre durante lapsos prolongados.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido, alcanzando temperaturas cercanas a los 27°C alrededor de las 14:00 horas. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, las condiciones serán favorables para actividades externas, siempre que se considere hidratación constante y protección solar básica. Más adelante, cerca de las 17:00 horas, el clima se tornará mayormente soleado, con una temperatura aproximada de 26°C y viento moderado del oeste.

Al llegar la noche, las temperaturas comenzarán a descender de forma paulatina. Para las 20:00 horas se prevé un ambiente templado, con alrededor de 22°C y cielo despejado, condiciones adecuadas para actividades recreativas nocturnas. Finalmente, hacia las 23:00 horas, el termómetro podría bajar hasta los 19°C, con cielo parcialmente nublado y viento flojo del norte, cerrando el día con un ambiente fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)