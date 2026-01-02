Clima Sonora HOY 2 de enero 2026: Mañana con HELADAS en el norte y TARDE calurosa en el sur

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 2 de enero de 2026 será clave consultar el pronóstico del clima en Sonora, en especial si tienes planeados traslados, actividades al aire libre o viajes en la región. Particularmente, porque se reportará un contraste térmico entre la mañana y la tarde en gran parte del estado. Aunque no se prevén lluvias, el ambiente frío al amanecer y el aumento gradual de la temperatura durante el día obligan a la población a tomar precauciones. ¡Aquí la información!
Así será el clima en Sonora este viernes
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana se espera cielo despejado a medio nublado en Sonora, con ambiente frío a fresco en la mayor parte del territorio y condiciones muy frías con posibles heladas en municipios del norte y la sierra. En ciudades como Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas rondarán entre los 7 y 8°C, mientras que en San Luis Río Colorado podrían presentarse valores cercanos a los 11°C.
En Hermosillo, el amanecer será más templado, con mínimas aproximadas de 15 a 16°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan registros alrededor de los 17 a 19°c. Conforme avance el día, durante la tarde, el ambiente se tornará más templado e incluso caluroso en regiones del centro y sur de Sonora. Hermosillo alcanzará valores cercanos a los 28 grados, Guaymas registrará máximas similares, y en el sur del estado, como en Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro podría subir hasta los 31°C.
En contraste, localidades del norte como Nogales y Agua Prieta mantendrán temperaturas más moderadas, con máximas de entre 19 y 21°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, favoreciendo una mayor sensación térmica en horas de mayor radiación solar. El viento será otro factor a considerar. Se pronostican corrientes del noroeste de entre 5 y 15 kilómetros por hora en Sonora, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora en algunos puntos, especialmente durante la tarde.
Estas condiciones podrían generar una sensación térmica más baja en las primeras horas del día y algo de polvo en caminos rurales o tramos carreteros. Por la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual. Se espera cielo mayormente despejado, lo que facilitará un descenso de las temperaturas, sobre todo en zonas del norte y la sierra. En el centro y sur del estado, las temperaturas se mantendrán más templadas, aunque con descenso evidente respecto a la tarde.
¡Disfruta tu inicio de año!
Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)