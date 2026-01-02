Clima Sonora HOY 2 de enero 2026: Mañana con HELADAS en el norte y TARDE calurosa en el sur

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 2 de enero de 2026 será clave consultar el pronóstico del clima en Sonora, en especial si tienes planeados traslados, actividades al aire libre o viajes en la región. Particularmente, porque se reportará un contraste térmico entre la mañana y la tarde en gran parte del estado. Aunque no se prevén lluvias, el ambiente frío al amanecer y el aumento gradual de la temperatura durante el día obligan a la población a tomar precauciones. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana se espera cielo despejado a medio nublado en Sonora, con ambiente frío a fresco en la mayor parte del territorio y condiciones muy frías con posibles heladas en municipios del norte y la sierra. En ciudades como Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas rondarán entre los 7 y 8°C, mientras que en San Luis Río Colorado podrían presentarse valores cercanos a los 11°C.

Así será el clima en Sonora HOY viernes 2 de enero. Foto: Conagua

En Hermosillo, el amanecer será más templado, con mínimas aproximadas de 15 a 16°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan registros alrededor de los 17 a 19°c. Conforme avance el día, durante la tarde, el ambiente se tornará más templado e incluso caluroso en regiones del centro y sur de Sonora. Hermosillo alcanzará valores cercanos a los 28 grados, Guaymas registrará máximas similares, y en el sur del estado, como en Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro podría subir hasta los 31°C.

En contraste, localidades del norte como Nogales y Agua Prieta mantendrán temperaturas más moderadas, con máximas de entre 19 y 21°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, favoreciendo una mayor sensación térmica en horas de mayor radiación solar. El viento será otro factor a considerar. Se pronostican corrientes del noroeste de entre 5 y 15 kilómetros por hora en Sonora, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora en algunos puntos, especialmente durante la tarde.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/asfmJ7NJAw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 2, 2026

Estas condiciones podrían generar una sensación térmica más baja en las primeras horas del día y algo de polvo en caminos rurales o tramos carreteros. Por la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual. Se espera cielo mayormente despejado, lo que facilitará un descenso de las temperaturas, sobre todo en zonas del norte y la sierra. En el centro y sur del estado, las temperaturas se mantendrán más templadas, aunque con descenso evidente respecto a la tarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)