Concesionarios del servicio de recolección de basura en Empalme pedirán ajuste a tarifa

Guaymas, Sonora.- Debido a que tienen ocho años con la misma tarifa y ya fueron rebasados por los costos de operación, lo que los mantiene en estos momentos trabajando con números rojos, los concesionarios socios de la Sociedad Cooperativa 'Arroyos Cuates' van a solicitar al municipio de Empalme un ajuste a la tarifa por el servicio de recolección de basura.

Eduardo Meza Velásquez, presidente de la sociedad cooperativa que tiene la concesión de la recolección de basura en Empalme, dijo que en las próximas fechas van a buscar una reunión con el alcalde Luis Fuentes Aguilar para plantearle, de nueva cuenta, la necesidad de un ajuste a la tarifa.

Aseguró que con la actual tarifa el margen de utilidad para los socios es prácticamente nada, dado que todo se va en cubrir costos de combustible, pago de sueldo a los trabajadores y la cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Comentó que en anteriores ocasiones se ha expuesto la necesidad de aumentar el pago por el servicio, pero lamentablemente no se ha llegado a nada y permanecen igual. "Entendemos las condiciones económicas tan difíciles que enfrenta el Ayuntamiento, pero la autoridad también debe tomar en cuenta que ya fuimos rebasados por los costos de operación y ya no podemos más", manifestó.

Meza Velásquez aseguró que en los últimos ocho años los costos de operación se han disparado en un 89 por ciento, mientras que la tarifa se mantiene inamovible. Precisó que el Ayuntamiento paga tres mil 66 pesos diarios por ruta, cada una de las cuales registra al momento dos mil 850 pesos de gastos, por lo que la utilidad, en teoría, es menor a los 200 pesos, siempre y cuando no haya algo emergente.

Fuente: Tribuna del Yaqui