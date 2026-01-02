El inicio del año complica a comerciantes de Ciudad Obregón: Ventas caen y enfrentar gastos se vuelve un reto

Ciudad Obregón, Sonora.- Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo quedaron atrás y, luego de la temporada decembrina, se viene una de las peores épocas para los comerciantes: la temida 'cuesta de enero'. Este mes representa para el comercio un periodo desafiante y, para algunos más, de supervivencia; se caracteriza por escasas ventas tras los gastos que los consumidores tuvieron días atrás, situación que afecta a negocios desde pequeños hasta los prominentes.

TRIBUNA salió a platicar con algunos comerciantes de la localidad y nos encontramos con el sentir generalizado de preocupación por el tema. Muchos de ellos manifestaron incertidumbre sobre cómo los recientes cambios podrían afectar sus ventas y la estabilidad de sus negocios, mientras que otros expresaron temor ante posibles repercusiones económicas a largo plazo.

Nos baja bastante; yo creo que más debajo del 50 por ciento de las ventas se bajan siempre en enero; la verdad, aún queda un poco de gente comprando; la inercia se extiende hasta el 6 de enero, aunque ya es mucho menor", comentó José Duarte.

Los micros y medianos empresarios señalan que generalmente las personas gastan demasiado durante diciembre, incluso hasta más de lo que tienen, y se terminan endeudando para pagar durante el mes de enero sus créditos. En otros giros comerciales, como en dulcería, el impacto también resulta bastante fuerte, según Carlos Gutiérrez.

Con nosotros se siente un bajón de un 40 por ciento al menos, si no es que más, sobre todo porque en diciembre nos compran mucho producto para poner en las piñatas, en las posadas y todo", señaló.

Explican que no tienen mucho margen de preparación para llegar al punto de enfrentar 'la cuesta de enero'; sin embargo, intentan algunas estrategias.

Desde noviembre y con las ventas de diciembre nos vamos preparando un poco, tratando de hacer un colchoncito para poder sobrellevar este mes que nos pega bien duro; no se vende casi nada y los gastos ahí están; igual se tiene que pagar la renta, la luz, el agua, los sueldos y todo lo demás", argumentó.

Comentan que las familias llegan a este mes con un poder adquisitivo muy limitado, luego de la compra, en ocasiones excesiva, de regalos, viajes, cenas y demás. Además, el consumidor resiente un impacto por la inflación y alza de precios que prácticamente le obliga a ser más selectivo en las compras.

Los comerciantes tienden a aplicar distintas estrategias proactivas y la disciplina necesaria para sobrellevar la 'cuesta de enero' y mantener una estabilidad hasta la reactivación económica con las ventas.

