Hermosillo registra saldo blanco por fiestas de fin de año; sólo accidentes menores

Hermosillo, Sonora.- Sin sucesos lamentables, sólo accidentes menores, se vivieron las fiestas de fin de año en Hermosillo, reportó la delegación local de Cruz Roja y el departamento de Bomberos.

En el caso de Cruz Roja, solo se tuvieron traslados de personas a hospitales para restablecer niveles, especialmente personas con enfermedades crónicas que no tomaron sus medicamentos, señaló Sergio Mada Liera.

"Tuvimos solo cuatro traslados de personas que no se habían tomado sus medicinas, suspendieron por alguna razón su medicación; comparado con el 25 de diciembre, estuvo tranquilo, no tuvimos problemas o atenciones por pirotecnia, que es muy recurrente en estas fechas", señaló.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Hermosillo notificó que sólo atendió incendios menores que no provocaron expansión grave o la movilización de más unidades para sofocar en la zona norte de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui