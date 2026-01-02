Hermosillo, Sonora.- El cierre del periodo vacacional decembrino ha provocado un marcado incremento en la movilidad terrestre en la capital sonorense, tanto en carreteras como en el transporte foráneo, principalmente por el retorno de paisanos y visitantes que transitan por Sonora rumbo al norte del país y a Estados Unidos.

Durante los primeros días de este mes de enero, la caseta de cobro ubicada en el kilómetro 15 de la Carretera Federal 15 registra un aumento considerable en el flujo vehicular, con largas filas que comenzaron a observarse desde la tarde del día primero. Este comportamiento responde al regreso escalonado de familias que pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo en distintos puntos del país.

Estimaciones de dependencias estatales señalan que, durante esta temporada, la afluencia vehicular en carreteras de Sonora puede incrementarse hasta en un 60 por ciento, lo que representa un tránsito diario que supera los 15 mil automóviles, cifra muy superior al promedio habitual de entre seis mil y ocho mil unidades.

De manera paralela, la Central de Autobuses de Hermosillo también reportó un repunte significativo en la llegada de pasajeros a partir del 2 de enero. Personal de la terminal informó que este flujo se mantendrá elevado hasta el 10 de enero, cuando se prevé que las actividades laborales y escolares se normalicen.

Entre los destinos con mayor número de arribos destacan ciudades como Tijuana, Mexicali, Guadalajara y la Ciudad de México, así como localidades regionales como Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales. En los picos vacacionales, la afluencia diaria puede duplicarse, al pasar de mil a más de dos mil pasajeros por día.

Incrementa movilidad por retorno vacacional en Hermosillo y norte de Sonora; repunta hasta 60%

Fuente: Tribuna del Yaqui