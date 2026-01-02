OFICIAL: Concluye el decreto para regularización de vehículos extranjeros; Odepafa advierte incertidumbre

Hermosillo, Sonora.- La falta de una prórroga o un nuevo esquema federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera ha generado preocupación e incertidumbre entre miles de propietarios en Sonora, advirtió la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa), luego de la conclusión oficial del decreto que estuvo vigente durante la pasada administración federal.

Gamaliel Cañedo Maciel, dirigente en Sonora de la organización, explicó que el decreto impulsado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) perdió vigencia al finalizar el pasado 31 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se haya emitido un anuncio oficial que permita continuar con el proceso de legalización de este tipo de unidades.

"Incluso antes de su vencimiento, ya existían restricciones para regularizar vehículos que no cumplían con los requisitos, particularmente modelos posteriores a 2021", señaló. "Durante la aplicación del programa se presentaron diversas irregularidades, entre ellas la intervención de gestores que cobraban tarifas elevadas por realizar trámites que debían ser accesibles, lo que afectó principalmente a familias de escasos recursos que buscaban dar certeza legal a su patrimonio", resaltó.

Cañedo Maciel aclaró que, pese al fin del decreto, los vehículos afiliados a Odepafa pueden continuar circulando sin mayores contratiempos, siempre y cuando cuenten con afiliación vigente, seguro vehicular y licencia de conducir en regla, incluso en el caso de unidades de modelos recientes. Finalmente, informó que la organización buscará establecer acercamientos para impulsar una alternativa legal que permita retomar la regularización.

Fuente: Tribuna del Yaqui