Procuraduría Agraria anuncia suspensión de actividades y cambio de oficinas en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Delegación Regional de la Procuraduría Agraria en el sur de Sonora anunció la suspensión de actividades por motivos del cambio de su domicilio.

Martín Preciado Bracamontes, procurador agrario en Navojoa, informó que las nuevas oficinas de la Procuraduría Agraria en la Región del Mayo estarán ubicadas sobre la avenida Mariano Jiménez, entre las calles Pesqueira y General Otero, en el centro de Navojoa.

La suspensión de actividades es por el cambio de domicilio, tanto en las oficinas centrales como estatales y regionales… En Navojoa las nuevas oficinas estarán ubicadas donde se encuentran las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Bienestar", afirmó.

Preciado Bracamontes precisó que la suspensión de actividades en cuestión de términos legales, trámites, servicios y recepción de cualquier tipo de documentación será durante el periodo entre el 2 y 30 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui