Se registra menor afluencia de turistas en Ciudad Obregón durante diciembre respecto a 2024: OCV

Cajeme, Sonora.- Una notable disminución en la cantidad de visitantes en el período vacacional del pasado mes de diciembre registró Ciudad Obregón, según Nubia Verónica Flores Amaya. La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón explicó que el sector hotelero recibió muchos menos cuartos noche de lo presupuestado para diciembre.

"Por ejemplo, tan solo en uno de los hoteles más grandes de la ciudad se quedaron casi 300 cuartos noche por debajo de lo esperado", comentó. Un aspecto relevante en relación con dicha reducción fue que el mes de noviembre abarcó más fines de semana, atrayendo más ocupación del turismo social con bodas que generalmente se pasaban a los primeros días de diciembre, comentó Flores Amaya.

En términos generales, el sector hotelero de la ciudad tuvo una disminución en cuartos noche, pero mejoró su tarifa promedio en este reciente diciembre, por lo que definitivamente en ingresos quedamos muy similar al diciembre 2024, pero en cuartos noche fueron menos", apuntó.

Agregó que, según el comportamiento del comercio, los visitantes consumieron en primer lugar la gastronomía, como los tacos, hot dogs, cahuamanta, entre otros alimentos.

Con la Obregón Te Quiero Concept Store nos dimos cuenta de que, aparte de la comida, lo que los viajeros hacen cuando tienen que regresar a su ciudad de origen es comprar y llevar coyotas, machaca, cecina, bacanora y otros productos típicos regionales", detalló.

Por lo tanto, destacó que la derrama económica básicamente se reparte entre el hospedaje, la parte gastronómica y la compra de productos típicos de la región. Un dato importante que se agrega a las causas de la disminución de personas que visitaron la ciudad, aunque sea para pernoctar, fue por el creciente uso del libramiento carretero.

Fuente: Tribuna del Yaqui