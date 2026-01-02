Secretaría de Salud en Sonora da la bienvenida al bebé 'Año Nuevo' 2026 en Caborca

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora (SSP) informó el nacimiento del primer sonorense de 2026, ocurrido durante las primeras horas del año en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El nacimiento se registró a las 3:30 horas en el Hospital General de Zona Número 8 del IMSS, que se localiza en el municipio de Caborca. El recién nacido llevará por nombre Joshua; nació en buenas condiciones de salud, con una talla de 51 centímetros y un peso de tres kilos con 375 gramos.

La Secretaría de Salud indicó que la madre, Diana Kareli, se encuentra en buen estado de salud y bajo supervisión médica, con evolución favorable tras el parto.

La dependencia estatal felicita a la familia por este acontecimiento y reconoce el profesionalismo y compromiso del personal médico y de enfermería del IMSS Sonora por la atención brindada.

En #IMSSSonora nació el primer sonorense del 2026uD83DuDC76uD83CuDFFC. Fue a las 3:30 am en el Hospital Gral. de Zona no. 8 de Caborca. Se llamará Joshua. Está fuerte y sano, de 51 cms. y 3.375 kilos. Su mamá Diana Kareli está en perfecto estado de salud.

¡Felicidades a los papás y equipo IMSS! pic.twitter.com/W5KkwRET9U — IMSS Sonora (@IMSSSONORA) January 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui