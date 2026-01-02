Sonora: Isssteson atiende 100 consultas mensuales de telemedicina durante 2025

Hermosillo, Sonora.- En abril de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), inició el plan de atención a distancia denominado telemedicina. Aunque al inicio se brindaban 20 consultas mensuales, actualmente, hasta diciembre de 2025, se ofrecen alrededor de 100 consultas en el mismo periodo.

La atención se realiza a través de un médico internista que monitorea a las y los pacientes desde Hermosillo, utilizando pantallas y cámaras de video de última generación, estetoscopios digitales y con el apoyo de un médico general perteneciente al Instituto en las distintas poblaciones.

Recientemente, la Comisión de Salud del Congreso de Sonora, presidida por la diputada Amairany Peña Escalante, anunció la formalización del servicio mediante una reforma que permitirá un acceso más equitativo, ahorro de tiempo y la promoción de la inclusión social para la derechohabiencia.

uD83DuDD14Para incorporar de manera permanente y obligatoria la telemedicina, se avaló una reforma a la Ley de Isssteson. pic.twitter.com/wiGOANRuBe — Congreso Local Son (@CongresoSon) December 16, 2025

En nueve meses, la telemedicina de Isssteson ha ofrecido alrededor de 700 consultas a derechohabientes que radican en localidades de difícil acceso o alejadas de la capital del estado, como Agua Prieta, Cananea, Moctezuma, Aconchi, Tepache, Arizpe, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Navojoa y Álamos, entre otras.

De esta manera, se evita el traslado de las y los derechohabientes hasta Hermosillo, brindando solución en consultas de seguimiento de enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad, problemas cardiovasculares, dislipidemias, entre otras.

?? El 2025 representó un periodo de profunda transformación de #ISSSTESON ? y gracias al respaldo del gobernador @AlfonsoDurazo y al trabajo en equipo, encabezado por Luis Osuna Cota, se consolidaron innovaciones, ampliaciones y el fortalecimiento de diversas áreas uD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/McFvRQg9yg — ISSSTESON SONORA (@IssstesonGob) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui